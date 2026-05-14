Хоккейная команда «Металлург» впервые завоевала Кубок регионов

Николай Лукичев
корреспондент
Металлург хоккей

Источник фото: НМХЛ «Металлург» хоккей

Череповчане выиграли 12 из 13 матчей плей-офф


Молодежная хоккейная команда «Металлург» завоевала Кубок регионов. Череповчане практически идеально прошли плей-офф НМХЛ, выиграв 12 матчей из 13, в том числе в финале трижды обыграв «Гранит-Чехов». Матчи в Московской области завершились со счетом 6:1 и 4:3.

Накануне прошёл третий матч финальной серии уже в Череповце. Хозяева открыли счёт на экваторе первого периода, отличился Лев Волженков. Сразу после перерыва Макар Фомин с передачи Вячеслава Ульянова сделал счёт 2:0.

Вскоре гости отыграли один гол. Но ещё до второго перерыва Антон Лыков и Тимофей Перминов забросили две шайбы с разницей в 13 секунд.

Окончательный счёт в третьем периоде установил Вячеслав Бирюков. 5:1 в матче и 3:0 в серии. Впервые команда из Череповца завоевала столь крупный хоккейный трофей, как Кубок регионов.

