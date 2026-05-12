Американец из НХЛ Скотт Гордон — новый главный тренер челябинского «Трактора»

Кто такой Скотт Гордон и почему именно ему доверили спасать «Трактор»

Главным тренером челябинского «Трактора» станет американец с опытом НХЛ Скотт Гордон, уроженец штата Массачусетс, профессиональный вратарь. Ему 63 года, работает в «Ватерлоо», который выступает в главной юниорской лиге Соединенных Штатов USHL. Об этом вещает Спорт-Экспресс.

С 2008 по 2011 Гордон возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс», в сезоне 2018/19 – «Филадельфию Флайерз», а на ЧМ-2011 был главным тренером американской сборной.

А еще, у него опыт работы ассистентом в «Торонто», «Сан-Хосе» и в сборной США на ЧМ-2023.

Напомним, что «Трактор» завершил сезон в 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» (1–4). В начале сезона командой руководил канадец Бенуа Гру, а потом ему на смену пришел Евгений Корешков.