Футболисты «Череповца» продлили победную серию до пяти игр

Череповчане переиграли соперника из подмосковных Химок

Матч между «Космос Химки» и ФК «Череповец» завершал программу 7 тура группы 2 второй лиги Б. Череповчане приехали в подмосковный город, имея за плечами четырехматчевую победную серию. В отличие от них хозяева в этом году ещё не побеждали. В 6 прошедших матчах 4 раза сыграли вничью и дважды проиграли.

Счёт открыл Роман Ткачёв, в воскресение отметивший своё 20-летие. Роман забил мяч после розыгрыша штрафного. При счёте 1:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Илья Анциферов оформил дубль в матче. Сохранить свои ворота сухими «жёлто-чёрным» не удалось, пропустили мяч на 88-й минуте. Итог встречи - 3:1 в пользу «Череповца».

Команда из города металлургов набирает 15 очков и поднимается на вторую строчку турнирной таблицы. Следующий матч череповчане проведут 17 мая, на своем поле примут московский клуб «Чертаново».