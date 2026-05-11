Вологодское «Динамо» уступило ФК «Муром» на своем поле
Источник фото: ФК «Динамо»
Вологодское «Динамо» уступило ФК «Муром» на своем поле. Единственный гол был забит на старте второго тайма - 0:1.
Вологжане продлили серию без побед до трех матчей и три матча подряд не могут забить.
«Бело-голубые» опустились на 9-ю строчку группы 2, а клуб из Владимирской области возглавил турнирную таблицу.
«Динамо» (Вологда) в следующем туре на выезде сыграет со смоленской «Искрой». Игра пройдёт 16 мая.