Вологодские моржи посвятят эстафету дню победы

Александр Черняткин
Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области плавание

Заплыв пройдет в Лисицинском карьере


Вологодские проведут эстафетный заплыв, посвященный Дню Победы. Мероприятие пройдет в центре зимнего плавания «Лисицино» под Вологдой.

Участники эстафету проплывут со Знаменем Победы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, 9 мая температура воды составит не более +10 градусов. Каждому участнику предстоит проплыть от 25 до 200 метров.

Пловцы будут меняться по порядку и плыть, сменяя друг друга, без учета личного времени. В зачет идет только общее эстафетное время.

