Футбольная молодежка «Череповца» переиграла вологодский СШОР «Динамо»

Источник фото: ФК «Череповец»

Исход встречи решил единственный гол

Молодёжка ФК «Череповец» начала сезон с победы. Накануне прошёл первый матч 1/4 финала Кубка МФФ «Золотое кольцо», в котором СШОР «Динамо-Вологда» принимало молодёжную команду ФК «Череповец».

«Динамовцы», напомним, в предыдущем раунде по сумме двух матчей прошли своих земляков из «ЦСКА-Витязь» 6:3. Для череповчан этот матч стал первым в сезоне.

В этой игре всё решил один единственный гол. Его автором во втором тайме стал Данил Никитин - 1:0 в пользу молодежки ФК «Череповец». Ответный матч в этой паре пройдёт через неделю.