Череповецкий спортсмен взял золото Всероссийского турнира по скалолазанию

Николай Лукичев
Источник фото: Федерация скалолазания Вологодской области

Соревнования проходят в Тюмени


Череповчанин Данил Бахарев одержал победу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию.

Студент Череповецкого технологического колледжа завоевал золотую медаль среди юниоров. Тренируют спортсмена Оксана Попова и Евгений Шлыка.

Всероссийские соревнования по скалолазанию проходят в Тюмени с 1 по 6 мая. Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах – «лазание на скорость» и «боулдеринг». Всего в соревнованиях принимают участие порядка 700 человек из 44 регионов России.

