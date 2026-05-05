Череповецкая «Северсталь» начала формировать состав на новый сезон

Николай Лукичев
корреспондент
Команда продлевает контракты с рядом игроков


Череповчане продлили контракт сроком на два года, до конца сезона 2027/28 с нападающим Данилом Веряевым и на один год с Ильей Рейнгардтом.
Данил Веряев в этом сезоне с учётом игр плей-офф принял участие в 52 матчах и записал на свой счёт 20 (6+14) результативных баллов. Показатель полезности — «+4».

Илья Рейнгардт присоединился к команде в октябре прошлого года. В этом сезоне, включая матчи плей-офф, форвард провёл за «Северсталь» 41 матч и набрал 12 (5+7) результативных баллов при показателе полезности «+3».

Также близок к заключению нового контракта с клубом Иван Подшивалов, об этом сообщает ТГ-канал «Стальной прокат» со ссылкой на агента игрока.

