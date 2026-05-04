Вологодское «Динамо» проиграло в гостях

Исход матча решил пенальти

Вологодское «Динамо» гостило в этом туре в Великих Луках, где встречалось с «Луки-Энергия». В этом матче всё решил единственный гол. Уже в самом начале встречи за игру в ворота Романа Аникеева был назначен пенальти.

Игрок «Энергии» чётко развёл мяч и вратаря по разным углам ворот. 0:1 «динамовцы» потерпели второе поражение в сезоне, но сохранили 7 место в группе 2.

Зато ФК «Череповец» обыграл накануне лидера второй лиги Б. череповчане принимали петербургское «Динамо». Счет в матче открыл Мирон Беляев на 62-й минуте, который после розыгрыша углового переправил мяч в ворота. 1:0 – «жёлто-чёрные» после этой победы набрали 12 очков и поднялись на 4 место группы 2.

Следующий тур второй лиги Б пройдёт 10 мая. В этот день «Динамо» (Вологда) примет «Муром», идущий сейчас вторым. ФК «Череповец» отправится в Химки на матч против «Космоса».