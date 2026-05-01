Юные череповецкие хоккеисты вышли в финал Кубка регионов

Команда выиграла решающий матч против «Рязани ВДВ»

В четвёртом матче полуфинальной серии Национальной молодёжной хоккейной лиги череповецкий «Металлург» принимал «Рязань ВДВ». Прошлый матч завершился со счетом 5:2 в пользу череповчан. На этот раз не прошло и минуты после стартового вбрасывания, как на табло арены Б СКЗ «Алмаз» горели цифры 2:0 в пользу хозяев. Отличились Антон Лыков и Даниил Казулаев. Правда, спустя 30 секунд гости отыграли одну шайбу.

После такого резкого старта зрители были вправе ожидать обилие заброшенных шайб. Но получилась голевая пауза и следующий гол был забит только в середине третьего периода. «Десантники» благодаря голу Максима Рябишина сравняли счёт 2:2. Но спустя ещё три минуты Антон Лыков оформил дубль в матче и забросил шайбу которая вывела самую младшую команду «желто-чёрных» в финал.

3:2 в матче и 3:1 в серии. Подопечные Евгения Марьина выходят в финал Кубка регионов.