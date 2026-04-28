Вологжанка выиграла юниорское Первенство страны по боевым единоборствам

Первенство России по ММА прошло в Крыму

Вологжанка выиграла юниорское Первенство России по смешанным боевым единоборствам.

Раиса Шумилова, воспитанница спортивно-патриотического клуба «Ратник» из Верховажского округа завоевала золотую медаль, став чемпионкой России по ММА среди девушек 12-13 лет.

Это отличный результат, который стал возможен тщательной подготовке и профессиональной работе тренера СПК «РАТНИК» Кинева А.А. На первенстве верховажской спортсменке также помогал тренер из Пскова Павел Ершов. Он готовил Раису к выходу и секундировал её в октагоне.

Юниорское Первенство России по MMA прошло в республики Крым. В соревнованиях приняли участие более 600 борцов из 66 регионов страны. Медали были разыграны среди юношей и девушек в трех возрастных категориях - 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.