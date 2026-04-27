Медведев и Соболенко «жгут» в Мадриде: триумф фаворитов и успех наших пар

На грунте Мадрида жарко: Медведев в трех сетах дожал Марожана, Соболенко подтвердила статус королевы корта, а наши девушки в парном разряде массово вышли в четвертьфиналы.

На теннисном супертурнире в Мадриде россиянин, чемпион US Open 2021 Даниил Медведев успешно преодолел этап 2-го круга, одержав победу над венгром Фабианом Марожаном. Он смог выиграть 3 сета, и это 20-я победа на его счету в настоящем сезоне. В новых соревнованиях он встретится с норвежцем Николае Будковым Кьером.

В женской сетке турнира белоруска Арина Соболенко также подтвердила статус фаворита, обыграв румынку Кристиан. Так, она вышла в 4-й круг и продлила беспроигрышную серию до 14 игр.

Успех был и за россиянками в парном разряде. Дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер пробился в 1\4 финала. А еще, в следующую стадию соревнований вышла Вера Звонарёва, которая совместно выступает с Лаурой Зигемунд. Женщины уверенно обыграли соперниц из Соединенных Штатов и Канады.