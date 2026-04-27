Вологодское «Динамо» не смогло поразить ворота питерской «Звезды»

Матч прошел накануне в Вологде

Вологодские футболисты не смогли поразить ворота петербургской «Звезды». В матче 5-го тура второй лиги Б группы 2 вологодское «Динамо» на своём поле принимало петербургскую «Звезду».

В случае победы вологжане могли сразу подняться на несколько строчек и ворваться в первую пятерку турнирной таблицы. Но поразить ворота друг друга соперники не смогли, завершив матч безголевой ничьей 0:0.

Команды добавили себе по одному очку и сохранили прежние места в турнирной таблице. «Динамо» (Вологда) - 7-е, «Звезда» - 10-я.

Следующий матч подопечные Рудольфа Чесалова проведут 3 мая в Великих Луках против команды «Луки Энергия».