13 золотых медалей взяли череповчане на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
Источник фото: Центр боевых искусств Череповец кикбоксинг
В отдельных дисциплинах весь пьедестал почёта занимали череповецкие спортсмены
Целую россыпь медалей завоевали череповецкие спортсмены на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу.
С 19 по 25 апреля в Ульяновске прошли Всероссийские соревнования в рамках Кубка России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 1 740 спортсменов из 65 регионов.
Вологодчину на соревнованиях представляют спортсмены Центра боевых искусств Череповца. Под руководством старшего тренера сборной России Романа Чижова и Мастера спорта международного класса по кикбоксингу Егора Чижова череповчане завоевали 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медали.
В отдельных дисциплинах весь пьедестал почёта занимали череповецкие спортсмены.
Четырехкратными победителями соревнований стали Давид Саркисян и Иван Силичев. Всеволод Силкин завоевал две золотые и одну бронзовую медаль. Маргарита Умушккина - золото и два серебра. Степан Андреев - золото и серебро. Александр Смирнов — победитель и трёхкратный бронзовый призёр соревнований.
Также отметим Артёма Осипова, который стал четырёхкратным серебряным призером турнира.