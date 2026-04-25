13 золотых медалей взяли череповчане на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Источник фото: Центр боевых искусств Череповец кикбоксинг

Целую россыпь медалей завоевали череповецкие спортсмены на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу.

С 19 по 25 апреля в Ульяновске прошли Всероссийские соревнования в рамках Кубка России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 1 740 спортсменов из 65 регионов.

Вологодчину на соревнованиях представляют спортсмены Центра боевых искусств Череповца. Под руководством старшего тренера сборной России Романа Чижова и Мастера спорта международного класса по кикбоксингу Егора Чижова череповчане завоевали 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медали.

В отдельных дисциплинах весь пьедестал почёта занимали череповецкие спортсмены.

Четырехкратными победителями соревнований стали Давид Саркисян и Иван Силичев. Всеволод Силкин завоевал две золотые и одну бронзовую медаль. Маргарита Умушккина - золото и два серебра. Степан Андреев - золото и серебро. Александр Смирнов — победитель и трёхкратный бронзовый призёр соревнований.

Также отметим Артёма Осипова, который стал четырёхкратным серебряным призером турнира.