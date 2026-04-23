Череповецкая «Северянка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги

До окончания чемпионата команда стала недосягаемой для преследователей

Череповецкая «Северянка» - чемпион Высшей лиги «А». Волейболистки накануне обыграли «Тюмень» со счётом 3:0 (25:23, 25:13, 25:20) в стартовой игре 14 тура и стали недосягаемы для преследователей.

«Мы были очень заряжены, хотелось показать красивую, эмоциональную игру. Заиграть первым темпом, это у нас получилось. В принципе, я думаю, всё вышло так, как мы хотели», - сказала после игры капитан череповецкой команды Елизавета Егоровцева.