Череповецкая «Северянка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги
Источник фото: ВК «Северянка» волейбол
До окончания чемпионата команда стала недосягаемой для преследователей
Череповецкая «Северянка» - чемпион Высшей лиги «А». Волейболистки накануне обыграли «Тюмень» со счётом 3:0 (25:23, 25:13, 25:20) в стартовой игре 14 тура и стали недосягаемы для преследователей.
«Мы были очень заряжены, хотелось показать красивую, эмоциональную игру. Заиграть первым темпом, это у нас получилось. В принципе, я думаю, всё вышло так, как мы хотели», - сказала после игры капитан череповецкой команды Елизавета Егоровцева.