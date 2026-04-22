Вологодский гиревик взял два золота Первенства мира

Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Турнир проходит в Бишкеке

Вологжанин Дмитрий Лебедев завоевал две золотых медали на Первенстве мира по гиревому спорту.

В Бишкеке (Киргизия) с 20 по 24 апреля проходит Первенство мира по гиревому спорту среди юниоров. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 9 стран. Медали разыгрывают в двух возрастных категориях U16 и U18.

Вологодский гиревик Дмитрий Лебедев (на фото справа) принёс сборной России две золотых медали, став чемпионом мира в толчке по длинному циклу (гири 24кг) весовая категория свыше 73кг - 127 подъемов.

Также Дмитрий одержал победу в командных соревнованиях вместе с Тимуром Трофимовым, Григорием Козловым и Сергеем Кожевниковым. В сумме российский квартет сделал 195 подъёмов. Немалый вклад в общую победу внёс вологжанин, подняв гирю 55 раз.