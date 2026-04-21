Три золота вологодские спортсмены на Кубке России по танцам на колясках

Источник фото: Федерация спортивных танцев на колясках танцы

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге

9 медалей завоевали вологодские спортсмены на Кубке России по танцам на колясках.

Масштабное спортивное событие прошло в Санкт-Петербурге и собрало более 150 спортсменов из 17 регионов России.

В рамках Кубка были представлены сольные выступления, пары комби и дуэты, а также ансамбли. Впервые в программу соревнований вошли новые дисциплины для юниоров и детей, как в произвольной, так и в европейской частях. Всего спортсмены соревновались в 36 дисциплинах, разделённых на всероссийский реестр и развивающиеся категории.

Вологодскую область представляли спортсмены из Череповца, которые завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Илья Гладкий одержал победу в общей программе класс 2 среди мужчин и занял второе место в произвольной программе.

Даниил Акинфеев и Олеся Шнайдер одержали победу среди дуэтов, класс 1. В личных соревнованиях Даниил занял второе место среди мужчин, а Олеся завоевал бронзу среди женщин в произвольной программе.

Мария Депутатова, самый юный участник нашей сборной заняла 3 место среди детей.

Также в последний день сильнейшего выявляли среди ансамблей. Танцевальный коллектив «Ступени» из Череповца был отмечен сразу в трех категориях. Номер «Мыслитель» завоевал золотую медаль в номинации «100% танцоров на колясках». «Встреча» и «В школе» заняли 3 место в номинациях «50% танцоров на колясках» и «Дети и юниоры» соответственно.