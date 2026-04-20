Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Белозерске 16 мая

Источник фото: группа «Спорт Белозерья»

Он пройдет на территории городского кремля

Межокружной фестиваль скандинавской ходьбы «Древний город — новые шаги» состоится в Белозерске 16 мая.

Комитет по физической культуре и спорту Белозерского округа сообщает, что регистрация участников начнется в 10.00 на площадке у Казенки (ул. Советский Вал, д. 11).

«Приглашаем всех желающих зарядиться энергией, насладиться прогулкой по древнему Белозерску и открыть для себя пользу скандинавской ходьбы!», - говорится в сообщении.

Предыдущий фестиваль скандинавской ходьбы состоялся в Белозерском округе в начале февраля. Несмотря на мороз, участниками соревнований в селе Зубово стали более 80 человек. Как сообщает газета «Белозерье», самой старшей участнице фестиваля, Лидии Федоровне Александровой из шольской команды «Легкие шаги», исполнилось 80 лет. А самой младшей, Ане Вашпановой, всего два года. Вместе с мамой она отшагала дистанцию 1 километр.

Эксперты отмечают, что скандинавская ходьба задействует до 90 % мышц тела — не только ноги, но и руки, плечи, спину. По сравнению с обычной ходьбой скандинавская помогает сжечь на 30–46 % больше калорий, улучшает работу сердца и лёгких, снижает нагрузку на колени и суставы, способствует исправлению осанки и снимает напряжение с шеи и плеч.