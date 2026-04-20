Вологодское «Динамо» одержало победу над владимирским «Торпедо»

ФК «Череповец» также провел победную игру с московским «Спартаком 2»

В воскресение прошли матчи 4 тура второй футбольной лиги «Дивизион Б».

Игровой день стартовал в Москве, где ФК «Череповец» встречался со «Спартаком 2». Мирон Беляев незадолго до перерыва, после розыгрыша штрафного вывел «жёлто-чёрных» вперёд. Этот гол в итоге стал победным для Череповца - 1:0. Череповчане набирают 9 очков и поднимаются на вторую строчку группы 2.

Вологодское «Динамо» проводило свой матч во Владимире против «Торпедо». На 35 минуте игрок хозяев неосторожно сыграл в своей штрафной, попал по ноге Антону Бетюжнову, за что был назначен пенальти. Данила Ежков пробил точно по центру и вывел «динамовцев» вперёд. «Торпедо» сравняло счёт спустя пять минут, также реализовав 11-метровый. За игру рукой в своей штрафной был наказан защитник вологжан Данила Калин. Роман Аникеев попытался отбить пенальти ногой, но это ему не удалось и мяч закатился за спину вратаря «бело-голубых».

В самой концовке первого тайма Антон Бетюжнов удачно сыграл на добивании и вновь вывел вологжан вперёд. После перерыва зрители забитых голов больше не увидели. «Динамо» (Вологда) одержало вторую победу в сезоне со счётом 2:1 и с 6-ю очками поднимаются на 6 место.

Следующие игры пройдут 26 апреля. ФК «Череповец» этот тур пропустит, а вологодское «Динамо» на своём поле примет питерскую «Звезду».