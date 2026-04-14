Волейбольная «Северянка» выиграла последний домашний матч сезона

Николай Лукичев
корреспондент
волейбол Северянка

Источник фото: ВК «Северянка» волейбол

Команде осталось отыграть заключительный тур


Накануне череповчанки обыграли калининградский «Локомотив 2» 3:1 (26:24, 23:25, 25:13, 25:13), выиграв таким образом все домашние матчи сезона в Высшей лиги.

Софья Щеглова вышла на замену, но при этом стала самой результативной в составе «Северянки», принеся 16 очков команде.

«Наша главная задача на тур была выиграть у Анапы, не дав им очков. Мы это сделали. Мы играли у себя, завершили тур победно. Мы в этом сезоне дома не проиграли ни одного матча! Это важно для меня, для команды, для всех, чтобы болельщики радовались и не огорчались. Нам остался один заключительный тур», - сказал после игры главный тренер «Северянки» Вадим Панков.

