Вологжанин завоевал две медали Чемпионата по зимнему плаванию

Дмитрий Сыроватских из Вологды завоевал две медали чемпионата по зимнему плаванию.

Соревнования прошли проходили в уникальном ледяном бассейне длиной 25 метров с минеральной природной водой +6°C в Калининградской области и собрали 220 спортсменов из 32 регионов России и Беларуси.

Вологодскую область представляли 2 спортсмена - Дмитрий Сыроватский и Александр Уваров.

Александр Уваров впервые дебютировал на чемпионате России 25, 50 и 100 м вольным стилем, заняв 4 и 5 места.

Дмитрий Сыроватский стал первым на дистанциях 25 и 100 м вольным стилем и вторым на дистанции 50 м вольным стилем.