Вологодское «Динамо» одержало первую победу в сезоне

Источник фото: ФК «Динамо» футбол

Вологжане принимали на своем поле ФК «Иркутск»

В третьем туре второй футбольной лиги вологодское «Динамо» принимало ФК «Иркутск» и открыло счёт уже на 7-й минуте матча. После розыгрыша углового мяч в сетку ворот гостей отправил Данил Криворучко. В середине первого тайма Михаил Лямзин забил первый гол за вологжан и увеличил счёт. Незадолго до перерыва Данила Ежков после розыгрыша штрафного забил третий мяч в ворота гостей.

Во втором тайме иркутяне, пытаясь отыграть, начали действовать активней. Вологжане играли на контратаках, но счёт так и не изменился. 3:0 - победа «бело-голубых».

Параллельно с матчем в Вологде ФК «Череповец» на своём поле принимал ФК «Тверь» и здесь события развивались по похожему сценарию. Уже в первом тайме хозяева отправили в ворота гостей три безответных мяча. Дублем отметился Елисей Снегирёв, ещё один мяч забил Илья Анциферов. 3:0 «жёлто-чёрные» одержали вторую победу и с 6-ю очками поднялись на 5 место в группе 2.

Следующий тур пройдёт 19 апреля. ФК «Череповец» отправится в гости к московскому «Спартаку 2», а вологодское «Динамо» сыграет с «Торпедо-Владимир».