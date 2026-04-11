Юный череповчанин стал победителем первенства страны по ММА

Источник фото: Группа клуба «Кузня»

Спортсмен без поражений провел четыре боя

Череповчанин одержал победу в первенстве России по MMA среди детей.

Клим Серанов стал чемпионом России по версии «Free Fighting» 2026 в весе 27кг. Воспитанник спортивного клуба «Кузня» провёл четыре боя и во всех одержал победу, выдержав высокую конкуренцию.

Первенство России по MMA среди детей прошло накануне в Кисловодске. Всего в соревнованиях приняли участие около 500 юных бойцов из разных регионов нашей страны.