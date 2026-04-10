Волейболистки череповецкой «Северянки» обыграли главного соперника

Игры 13-го тура высшей лиги чемпионата по волейболу стартовали в Череповце

Накануне в Череповце прошёл центральный матч 13 тура волейбольной высшей лиги «А». Местная «Северянка» принимала «Динамо-Анапа», встречались первая и вторая команды регулярного сезона.

Череповчанки выиграли два первых сета 25:18 и 25:19. Третья партия осталась за гостями 25:21, в четвёртой вновь сильнее была команда Вадима Панкова - 25:20. «Северянка» выиграла матч со счётом 3:1 и увеличила отрыв до 13 очков, правда, у южанок есть матч в запасе.

«Матч, конечно, был тяжелый. Мы знали, что так будет. У соперника есть задача, и у нас есть задача, каждый старался доказать, что сильней. Я считаю, что мы выложились. Да, были какие-то ошибки, но мы собрались и добились победы», - подвела итоги встречи нападающая «Северняки» София Щеглова.

Сегодня на турнире день отдыха, а в выходные «Северянка» проведёт ещё две игры - с «Москвичками-МВА» и «Динамо-Анапа».

Игры этого тура могут выявить победителя чемпионата.