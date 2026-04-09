Вологодские «Динамо» арендовало полузащитника московской «Родины»

За «Динамо» Илья Антонов будет играть под номером 8

Полузащитник московской «Родины» перешёл в вологодское «Динамо» на правах аренды.

Илья Антонов - воспитанник школы «Машук». В возрасте 15 лет перебрался в ФК «Родина». В системе московского клуба дебютировал в профессиональном футболе и провел в общей сложности 90 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился 5 голевыми передачами. За вологодское «Динамо» футболист будет играть под 8 номером.

Также «бело-голубые» остались без одного из своих вратарей. Глеб Гусев получил серьёзную травму на тренировке. Обследование показало, что у игрока перелом второй и четвертой плюсневых костей правой стопы.

Недавно футболисту была проведена операция, а сейчас Гусев проходит реабилитацию. Ориентировочный срок восстановления составляет около двух месяцев.