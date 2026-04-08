Вологодские саблисты на колясках завоевали три серебра Чемпионата России

До медалей командного турнира вологжанам не хватило совсем немного

Сборная Вологодской области остановилась в шаге от медалей командного турнира на Чемпионате России по фехтованию на колясках.

Соревнования завершились в Уфе. В заключительный день чемпионата прошли командные турниры по рапире среди мужчин и шпаге среди женщин.

Сборная Вологодской области остановилась в шаге от призовой тройки. В матче за бронзовые медали вологжанки уступили второй команде из Москвы 30:45.

Ранее вологжане завоевали 3 серебряных и 2 бронзовых медаль.

Александр Курзин в категории B завоевал серебряную медаль среди саблистов, уступив в финале Алексею Аваньеву 11:15. Также Курзин занял 3 место в упражнении на шпагах, вновь проиграв представителю Новосибирской области, только уже в полуфинале.

Дмитрий Беляев завоевал серебряную медаль среди мужчин-шпажистов в категории C. В финале череповчанин проиграл 2 укола Александру Курицкому из Курской области (13:15).

Эльвира Белуничева в категории A завоевала 2 медали - бронзу в фехтовании на шпагах и серебро среди саблисток, разделив второе место с петербуженкой Альбиной Давлятовой.