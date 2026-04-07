Череповчанка взяла серебро Чемпионата России по пауэрлифтингу

Николай Лукичев
пауэрлифтинг чемпионат России

Источник фото: Группа «Пауэрлифтинг Шексна»

Также Олеся Бутусова установила новый рекорд Вологодской области


Череповецкая спортсменка Олеся Бутусова - серебряный призёр Чемпиона России по пауэрлифтингу.

Череповчанка заняла 2 место в дисциплине «жим классический» в весовой категории 84 кг, с результатом 102.5 кг. Также она вошла в пятёрку сильнейших в дисциплине «жим» в весовой категории 76 кг., установив новый рекорд Вологодской области - 137.5 кг.

Чемпионат России по пауэрлифтингу в двух дисциплинах, жим и жим классический прошёл в Москве с 1 по 5 апреля и собрал более 210 участников из 31 региона.

