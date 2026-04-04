Череповецкая спортсменка взяла бронзу чемпионата мира по фехтованию
Источник фото: Федерация фехтования России
Соревнования проходят в Бразилии
Череповецкая спортсменка Анастасия Исакова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по фехтованию.
В бразильском Рио-де-Жанейро проходит мировой турнир по фехтованию кадетов до 18 лет. Там сильнейшего выявляли саблисты и саблистки.
Спортсменка Центра боевых искусств Череповца Анастасия Исакова на групповом этапе одержала четыре победы в шести поединках.
В полуфинале подопечная Александра и Кирилла Безгачевых встретилась с главным фаворитом турнира китаянкой Пань Цимяо, которая выиграла золото в соревнованиях юниорок. Анастасия уступила фехтовальщице из поднебесной 5:15, став бронзовой медалисткой кадетского первенства мира.