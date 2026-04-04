Новости

Череповецкая спортсменка взяла бронзу чемпионата мира по фехтованию

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
фехтование чемпионат мира

Источник фото: Федерация фехтования России

Соревнования проходят в Бразилии


Череповецкая спортсменка Анастасия Исакова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по фехтованию.

В бразильском Рио-де-Жанейро проходит мировой турнир по фехтованию кадетов до 18 лет. Там сильнейшего выявляли саблисты и саблистки.

Спортсменка Центра боевых искусств Череповца Анастасия Исакова на групповом этапе одержала четыре победы в шести поединках.

В полуфинале подопечная Александра и Кирилла Безгачевых встретилась с главным фаворитом турнира китаянкой Пань Цимяо, которая выиграла золото в соревнованиях юниорок. Анастасия уступила фехтовальщице из поднебесной 5:15, став бронзовой медалисткой кадетского первенства мира.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
В Вологде требуются доноры крови
Весной на Вологодчине пройдет более 10 тысяч мероприятий
Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года — как не испортить праздник «куличной» диетой