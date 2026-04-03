ХК «Северсталь» продлил контракт со своим главный тренером ещё на два года

По словам Андрея Козырева, для большинства игроков нынешний сезон стал лучшим в карьере

Директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков на пресс-конференции по итогам сезона объявил, что «Северсталь» продлила контракт с тренерским штабом ещё на два сезона. Сам главный тренер Андрей Козырев отметил, что, несмотря на неудачу в плей-офф, для большинства игроков команды сезон стал лучшим в карьере.

«Да, есть небольшая ложка дёгтя в виде плей-офф, — признал Канаков. — Возможно, мы ожидали чего-то другого, но в целом сезон провели хорошо. Зрительский интерес небывалый, команда заняла третье место в Западной конференции — такого никогда не было. Шестой год подряд мы в плей-офф. Были годы, когда мы боролись на границе попадания в плей-офф, в этом сезоне ворвались в верхнюю половину и продержались до конца чемпионата».

Андрей Козырев согласился с тем, что в плей-офф команда не показала тот хоккей, на который была способна.