Два воспитанника вологодского футбола подписали контракт с «Динамо»

В состав команды войдут нападающий и полузащитник

Два воспитанника вологодского футбола подписали контракт с клубом «Динамо».

Нападающий Андрей Шумарин родился 29 июля 2006 года в Вологде. Чемпион Вологодской области среди мужских команд в составе «ЦСКА-Витязь». В чемпионате области провел 10 игр, забил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Андрей привлекался к тренировкам команды с августа 2025 года. В этом году прошел с командой все сборы, а накануне дебютировал в составе «Динамо» в матче против «Балтики-2» в рамках первенства второй Лиги Б.

Полузащитник Игорь Санталов родился 30 апреля 2010 года. Чемпион Вологодской области среди мужских команд в составе «ЦСКА-Витязь». В чемпионате области провел 10 игр и забил 2 мяча. Игорь также прошел с «Динамо» сборы и был включен в заявку первенства второй Лиги Б.