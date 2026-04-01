Алина Пеклецова взяла третье золото финала Кубка России по лыжным гонкам

Источник фото: Федерация лыжных гонок России

Соревнования проходят в Мурманской области

Алина Пеклецова завоевала третью золотую медаль в финале Кубка России по лыжным гонкам.

Вслед за 10-киллометровой «разделкой» свободным и классическим стилем, вологжанка выиграла и гонку преследования. На старт Алина вышла с преимуществом в 49 секунд от ближайшей преследовательницы. Пеклецова на дистанции смогла еще оторваться от своих конкурентов и на финише преимущество уже было 55 сек. Алина преодолела дистанцию 10 км за 27:12.8.

Второй к финишу пришла Дарья Канева, поднявшись с четвёртого места. Третья - Дарья Непряева.

Напомним, что по результатам гонки преследования отдельно начисляются очки как за итоговое положение в гонке, так и за чистое время. В общем зачёте Кубка России Пеклецова вышла в лидеры, набрав 759 очков и сместив с первой строчки Евгению Крупицкую.

Финал Кубка России принимает Кировск. Соревнования проходят в формате мини-тура и завершатся 5 апреля.