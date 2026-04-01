«Северсталь» вылетела из борьбы за Кубок Гагарина

Накануне череповчане проиграли «Торпедо»

Череповецкая «Северсталь» выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Накануне «сталевары» сыграли пятый матч с нижегородским «Торпедо», который стал завершающим в серии.

Череповчане активно начали игру и уже на девятой минуте Илья Рейнгардт забил шайбу в ворота нижегородцев. Однако буквально через 30 секунд в ворота хозяев площадки был назначен буллит, который исполнил капитан «Торпедо» Владимир Ткачев. Еще через 26 секунд все тот же Ткачев вывел нижегородцев вперед.

Во втором периоде череповчане пропустили третью шайбу в свои ворота.

В завершающем игровом отрезке хозяева площадки пытались отыграть пропущенные шайбы. Играя без вратаря, им удалось достать соперника. Голы на свой счет записали Адам Лишка и Данил Аймурзин. Однако «Торпедо» также удалось поразить ворота «сталеваров». Итоговый счет в матче – 3:4 в пользу нижегородцев и 1:4 в серии.

Таким образом, для череповчан этот сезон завершился.