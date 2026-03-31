Алина Пеклецова взяла второе золото Кубка России

Вологжанка показала сумасшедший ход на 10-километровой дистанции

Вологодская лыжница сегодня стала чемпионкой 10-километровой «разделки» классикой. Алина показала сумасшедший ход на лыжне, преодолев дистанцию за 29:06.0. Второе место заняла Елизавета Маслакова с отставанием в 22.4 сек. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина.

Для Пеклецовой эта золотая медаль стала второй в финале Кубка России. Ранее Алина выиграла аналогичную гонку свободным стилем. Всего же вологодская лыжница 10 раз в этом сезоне поднималась на высшую ступень пьедестала почета в Кубке России.

Финал Кубка страны проходит в Кировске и завершится 5 апреля.