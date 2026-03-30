Череповецкая «Северсталь» в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Источник фото: ХК «Северсталь»

Счет игры с нижегородским «Торпедо» решился в овертайме

В четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ череповчане встречались с нижегородским «Торпедо». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Только в середине третьего периода Илья Рейнгардт после паса из-за ворот Давида Думбадзе вывел череповчан вперёд. Спустя четыре минуты Томас Грегуар с передачи Руслана Абросимова сделал счёт 2:0 в пользу «жёлто-чёрных».

До конца основного времени оставалось пять с небольшим минут и этого нижегородцам хватило, чтобы сравнять счёт, забросив вторую шайбу уже за 50 секунд до финальной сирены и перевести игру в овертайм.

В самом начале уже второго дополнительного периода Сергей Гончарук принес нижегородцам победу со счётом 3:2 и 3:1 в серии в пользу «Торпедо».

Команды вновь переезжают в Череповец, где 31 марта пройдёт пятый матч этой серии и «Северстали» уже проигрывать нельзя. В противном случае команда Андрея Козырева вылетит из Кубка Гагарина в первом же раунде.