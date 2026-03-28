«Северсталь» проиграла нижегородскому «Торпедо» в третьем матче 1/8 плей-офф
Источник фото: ХК «Северсталь»
Игра прошла накануне в Нижнем Новгороде
После двух игр в Череповце, где «Северсталь» и «Торпедо» обменялись победами, 1/8 финала плей-офф КХЛ переехала в Нижний Новгород.
Хоккеисты «Торпедо» смогли порадовать местную публику уже на 8-й минуте матча. В середине второго периода хозяева увеличили счёт, реализовав большинство. Но спустя две с небольшим минуты уже череповчанам выпал шанс разыграть лишнего и Михаил Ильин с передачи Александра Скоренова вернул интригу в матче.
Минимальная разница в счёте держалась до последних минут, когда «торпедовцы» поразили уже пустые ворота череповчан. «Северсталь» проиграла 1:3 и уступила в серии до четырех побед 1:2.
Следующий матч между командами пройдёт в воскресение.