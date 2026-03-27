Вологодские футболисты в выходные начинают новый сезон

Игры стартуют в воскресенье, 29 марта

Футбольный сезон стартует для вологодских команд в предстоящие выходные.

Вологодское «Динамо», завоевавшее в прошлом сезоне серебряные медали, 29 марта отправится в Калининград в гости к «Балтике-2».

ФК «Череповец» в этот же день в первом туре примет владимирский ФК «Муром». Игра пройдёт на искусственном поле стадиона «Череповец». Игра начнется в 14:00.

Сейчас команды ведут активную подготовку перед воскресными играми.

Всего в этом сезоне во второй лиги Б, группа 2, примут участие 15 команд, которые сыграют 30 туров в два круга. В каждом туре кто-то один будет пропускать матчи.