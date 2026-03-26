Вологодские лыжники в числе лучших на «Кубке Устьи»

Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

В Малиновке Архангельской области завершился XXVII лыжный марафон «Кубок Устьи». Соревнования состоялись в рамках программы Кубка лыжных марафонов России «RussiaLoppet» — одного из самых престижных лыжных турниров страны.

В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов из 29 субъектов России, которым предстояло преодолеть различные дистанции - от 10 км до 50 км.

Около 40 вологжан приняли участие в этом масштабном событии, показав отличную физическую подготовку и силу духа.

Юлия Чекалева заняла второе место в абсолюте и первое в группе на дистанции 50 километров. На этом же маршруте Никита Левичев завоевал серебро в своей категории, а Сергей Смирнов* - бронзу. На дистанции 10 километров первым к финишу пришел Сергей Веселов.

Также в гонке на 25 километров выступила преподаватель ВоГУ Наталия Мелентьева. Она заняла 18 место в абсолюте и стала первой в возрастной группе.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов