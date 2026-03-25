«Северсталь» взяла уверенный реванш за первый проигрыш в плей-офф

Гости из Нижнего Новгорода не смогли сегодня распечатать ворота «сталеваров»

Череповецкая «Северсталь» взяла сегодня уверенный реванш за первое поражение в противостоянии с нижегородским «Торпедо» в матчах плей-офф.

Уже в первом периоде «сталевары» переиграли гостей по броскам в створ ворот со счетом 20:5. Правда, первая шайба влетела в ворота нижегородцев только во втором периоде. Счет в матче открыл капитан череповчан Адам Лишка с подачи Данила Аймурзина и Иоаниса Калдиса. Вторую забитую шайбу на свой счет записал Иван Подшивалов.

В третьем периоде дубль в ворота «Торпедо» оформил Михаил Ильин, доведя разницу в счете до четырех шайб – 4:0.

Общий счет в противостоянии до четырех побед между «Северсталью» и «Торпедо» стал 1:1. Следующие две игры пройдут на площадке нижегородцев.