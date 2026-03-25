17 медалей завоевали вологжане на чемпионате СЗФО по спортивному метанию ножа

Соревнования прошли в Калининграде

В Калининграде прошли чемпионат и первенство СЗФО по спортивному метанию ножа. Соревнования собрали более 50 спортсменов из 6 регионов.

Сборная Вологодской области завоевала 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, став второй в командном зачете на чемпионате и третьей в первенстве.

Трехкратным чемпионом соревнований стал Роман Шустик. Четыре золотых и одну серебряную медаль завоевал Александр Зиновьев. Два золота и три серебра увезла домой Наталья Шустик. По две медали серебряного и бронзового достоинства завоевал Кирилл Мазнев.