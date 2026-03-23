«Северсталь» начала с поражения игры плей-офф

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Игра с «Торпедо» прошла на череповецком льду

Череповецкая «Северсталь» начала игры плей-офф с поражения от нижегородской «Торпедо». Игра прошла сегодня в Череповце.

Во втором периоде шайба дважды побывала в воротах хозяев площадки. Еще одну контратаку хозяева пропустили в третьем периоде.

При счете 0:3 Адам Лишка сумел отыграть одну шайбу, но гости сохранили разницу в счете, отправив шайбу в пустыне ворота «сталеваров».

Череповчане начинают серию плей-офф с поражения – 1:4. Второй матч серии пройдет уже 25 марта.