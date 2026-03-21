«Северсталь» узнала соперника по плей-офф

Команда впервые завершила чемпионат на третьем месте

Накануне завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого были сформированы все пары 1/8 финала Кубка Гагарина. Череповецкая «Северсталь», занявшая третье место на Западе, с играет с нижегородским «Торпедо», ставшим шестым. Две первые игры серии до четырех побед пройдут в Череповце 23 и 25 марта.

Команды в этом сезоне провели четыре матча и в трех из них сильнее были игроки «Северстали». Но в последней встрече, которая прошла 27 февраля, выиграло «Торпедо» 2:1.

В плей-офф команды ещё не играли.

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ:

Запад

«Локомотив» (1) – «Спартак» (8) – 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;

«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7) - 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;

«Северсталь» (3) – «Торпедо» (6) – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;

ЦСКА (4) – СКА (5) – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;

Восток

«Металлург» (1) – «Сибирь» (8) - 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;

«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7) - 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;

«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6) - 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;

«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5) - 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;

* если потребуется