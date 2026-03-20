«Северсталь» поражением завершила предварительный этап чемпионата КХЛ

Череповчане крупно проиграли омскому «Авангарду»

«Северсталь» завершила участие в предварительном этапе чемпионата КХЛ разгромным поражением от омского «Авангарда».

Счет в матче открыл Иоаннис Калдис, играя в большинстве. Правда, за минуту до перерыва «Авангард» сравнял счет. Второй период также был за череповецкой командой. Гол на свой счет записал Михаил Ильин.

Правда, в третьем периоде кураж поймали гости. Сначала в контратаке они сравняли счет, а затем еще трижды поразили ворота «сталеваров» - 5:2 в пользу омской команды.

Череповчане финишировали в этапе чемпионата КХЛ на третьем месте Западной конференции и уже 23 марта начнут участие в плей-офф на своем льду.