«Северсталь» поражением завершила предварительный этап чемпионата КХЛ
Череповчане крупно проиграли омскому «Авангарду»
«Северсталь» завершила участие в предварительном этапе чемпионата КХЛ разгромным поражением от омского «Авангарда».
Счет в матче открыл Иоаннис Калдис, играя в большинстве. Правда, за минуту до перерыва «Авангард» сравнял счет. Второй период также был за череповецкой командой. Гол на свой счет записал Михаил Ильин.
Правда, в третьем периоде кураж поймали гости. Сначала в контратаке они сравняли счет, а затем еще трижды поразили ворота «сталеваров» - 5:2 в пользу омской команды.
Череповчане финишировали в этапе чемпионата КХЛ на третьем месте Западной конференции и уже 23 марта начнут участие в плей-офф на своем льду.