Алина Пеклецова одержала победу на первенстве России

Вологжанка «привезла» серебряному призеру почти минуту

Алина Пеклецова завоевала золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем среди юниоров 21 — 23 года.

Вологжанка прошла всю дистанцию уверенно, показав результат 25:34.4. Серебро завоевала москвичка Екатерина Никитина, уступившая победительнице 54.6 секунды. Призовую тройку с отставанием в 1 минуту 5.9 сек. замкнула Екатерина Шибекина.

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров проходит в Кирово-Чепецке с 18 по 22 марта.