Череповецкий «Алмаз» впервые в истории не попал даже в плей-ин «молодежки»

Источник фото: МХК «Алмаз»

Череповецкий «Алмаз» потерпел обидное поражение от «Капитана» в Молодёжной хоккейной лиге. Матч прошёл накануне в Московской области.

Череповчане дважды вели в счёте. На старте первого периода Всеволод Денежкин реализовал большинство, а в начале третьего он же ассистировал на Владислава Хомицкого - 2:1. Но удержать минимальное преимущество молодёжка «жёлто-чёрных» не смогла. Менее, чем через минуту ступинцы сравняли счёт, а за 64 секунды до финальной сирены Роман Максимов принёс «Капитану» победу - 3:2.

«Обидное поражение, но это хоккей. Сегодня «Капитан» оказался сильнее нас. Жизнь на этом не заканчивается: у нас будет время поразмышлять над своей игрой и в будущем не допускать тех ошибок, которые приводят к поражениям», - сказал после игры нападающий «Алмаза» Антон Лыков.

Впрочем, ещё до этого матча было понятно, что «Алмаз» впервые в истории не попадает не только плей-офф МХЛ, но даже и в плей-ин. Череповчане заняли 9 место золотого дивизиона Западной конференции, и в сезоне 2026/27 сыграют в дивизионе «серебро».

В этом чемпионате «Алмазу» осталось провести один матч против лидера Западной конференции - ярославского «Локо». Матч пройдёт 21 марта.