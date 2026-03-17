Вологжане триумфально выступили на международных соревнованиях по каратэ

Всего в турнире приняли участие около 1400 спортсменов

Шестой Международный фестиваль боевых искусств «Кубок ANTA 2026» прошел в Москве 14-15 марта и собрал порядка 1 400 спортсменов из 23 регионов России, а также Беларуси, Узбекистана и Азербайджана.

Высокая конкуренция, напряжённые поединки и атмосфера настоящего спортивного праздника сделали фестиваль незабываемым событием для всех участников и зрителей.

Вологодская область была представлена 51 спортсменом косики карате-до из Вологды, Тотьмы и Череповца.

Вологжане завоевали 9 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали.

Победителями турнира в своих категориях стали Максим Оборин, Александр Сотников, Кира Чекина, Ефим Мялкин, Карина Замахова, Артём Столетнев, Николь Панченко, Есения Осиповская и Марк Михельсон.