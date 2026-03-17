«Северсталь» переиграла казанский «Ак Барс»

Уже в первом периоде в ворота казанцев влетели три безответные шайбы

Череповецкая «Северсталь» накануне переиграла казанский «Ак Барс». Уже в первом периоде «сталевары» забросили в ворота соперника три безответные шайбы. У череповчан отличились забросили Никита Камалов, Данил Веряев и Владимир Грудинин.

Во втором игровом отрезке казанцы сократили разницу в счете, Однако до конца периода Александр Скоренов вновь увеличил отрыв команды до трех шайб.

В третьем периоде «Ак Барс» снова довел разницу забитых и пропущенных шайб до двух, однако при счете 4:2 в пользу череповчан матч завершился.

«Северсталь» гарантировала себе место в первой четверке Западной конференции в играх плей-офф.