«Северсталь» переиграла казанский «Ак Барс»
Источник фото: ХК «Северсталь»
Уже в первом периоде в ворота казанцев влетели три безответные шайбы
Череповецкая «Северсталь» накануне переиграла казанский «Ак Барс». Уже в первом периоде «сталевары» забросили в ворота соперника три безответные шайбы. У череповчан отличились забросили Никита Камалов, Данил Веряев и Владимир Грудинин.
Во втором игровом отрезке казанцы сократили разницу в счете, Однако до конца периода Александр Скоренов вновь увеличил отрыв команды до трех шайб.
В третьем периоде «Ак Барс» снова довел разницу забитых и пропущенных шайб до двух, однако при счете 4:2 в пользу череповчан матч завершился.
«Северсталь» гарантировала себе место в первой четверке Западной конференции в играх плей-офф.