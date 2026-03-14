«Северсталь» разгромно проиграла питерскому СКА

Череповецкая «Северсталь» крупно проиграла петербургскому СКА.

Ключевым в этом матче стал второй период, на который команды вышли при счёте 0:1 в пользу хозяев. Во второй двадцатиминутке в ворота Константина Шостака влетели ещё три безответные шайбы, после чего его на последнем рубеже обороны «Северстали» заменил Всеволод Скотников.

Но и Скотникову не удалось уйти «сухим» в этот вечер. В третьем периоде Марат Хайруллин забросил пятую шайбу в ворота «сталеваров», установив окончательный счёт 5:0 в пользу СКА.

До конца регулярного чемпионата у «Северстали» осталось две игры, 16 марта череповчане примут казанский «Ак Барс», 19-го - омский «Авангард».