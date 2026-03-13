«Северянка» с двух побед стартовала в очередном туре чемпионата по волейболу

Источник фото: ВК «Северянка»

Череповчанки принимают команды из Челябинска и Уфы

Череповец на этой недели принимает матч очередного тура чемпионата по волейболу. В гости к «Северянке» приехали команды из Челябинска и Уфы.

В среду команда Вадима Панкова встречалась «Динамо-Уфимочка БашГУ». В двух первых сетах команды обменялись победами с одинаковым счётом 25:23. Стартовый сет остался за череповчанками, во втором сильнее были гости. Третью и четвертую партии «Северянка» выиграла со счётом 25:16, завершив матч в свою пользу - 3:1.

В матче накануне череповецкие волейболистки не оставили никаких шансов челябинскому «Динамо-Метар 2», выиграв со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:12).

Сегодня на турнире день отдыха, а в выходные «Северянка» проведёт ещё две игры с соперниками из Уфы и Челябинска.