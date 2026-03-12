Вологодскую спортсменку назвали сильнейшей лыжницей страны

Источник фото: РИА Новости

Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России

Вологодская спортсменка Алина Пеклецова является сильнейшей лыжницей России. Такое заявление сделала президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках её догоняли, и над техникой прохождения спусков ей ещё нужно поработать», — заявила Вяльбе агентству ТАСС.

По словам Вяльбе, Алине Пеклецовой в настоящее время не хватает спринтерских качеств на финише, однако это не будет являться помехой для победы на Олимпийских играх.

«Я считаю её номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», — уточнила президент Федерации лыжных гонок.

Только на этой неделе Алина Пеклецова взяла две медали Всероссийской зимней универсиады. Алина завоевала серебро в гонке на 5 км «классикой», а также золотую медаль в гонке на 5 километров свободным стилем.

На чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске Пеклецова завоевала две бронзовые медали.