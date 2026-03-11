«Северсталь» переиграла аутсайдера Западной конференции
Опубликовано
Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей
Начало игры сложилось неудачно для череповчан
Череповецкая «Северсталь» в Тольятти переиграла местную «Ладу», которая является аутсайдером Западной конференции. При этом начало игры складывалось не в пользу «сталеваров», которые пропустили первую шайбу уже на второй минуте.
Правда, уже к середине первого периода череповчане сравняли счет - Даниил Казулаев переправил шайбу в ворота после броска защитника.
Во втором периоде «Северсталь» вышла вперед после удачного броска Адама Лишки. Точку в игре поставил Владимир Грудинин буквально на последних секундах встречи – 3:1.